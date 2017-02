Zwei Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza

Gaza (Press TV/ParsToday) - Israelische Drohnen haben am Donnerstagmorgen einen Tunnel an der Grenze zwischen Palästina und Ägypten angegriffen.

Dabei wurden zwei Palästinenser getötet und sechs weitere verletzt.

Am Montag bombardierten außerdem die in der Umgebung der Militärstützpunkte stationierten israelischen Panzer eine Region nahe von Beit Lahia im Gazastreifen.

Seit Juni 2007 hat das israelische Regime eine Blockade über den Gazastreifen verhängt, was zur wachsenden Armut und Arbeitslosigkeit sowie Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Brennstoffen und Medikamenten in der Region geführt hat.