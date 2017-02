Kuwait stationiert Truppen an seiner Grenze zum Irak

Kuwait-Stadt(IRNA/ParsToday)- Angesichts der Spannungen in den Beziehungen zwischen Irak und Kuwait sowie des Beginns eines Sitzstreiks einiger irakischen Gruppen an der gemeinsamen Grenze hat Kuwait Truppem am "Grenzpunkt Null" stationiert.

Dazu teilte das kuwaitische Innenministrium mit, vier Bataillone der Sondereinheiten wurden am Freitag letzter Woche in der Grenzregion "Abduli" an der Grenze zum Irak stationiert. Heute sind dort zwei weitere Bataillone stationiert worden.

Die irakische Volkswehr "Al-Haschd al-Shaabi" sagte über die zunehmenden Spannungen zwischen Irak und Kuwait um den "Khor Abdullah-Fluss", das Problem könne nur durch politische Konsultationen gelöst werden.

Sprecher von al-Hashad al-Schaabi, Karim al-Nuri, erklärte, die irakische Volkswehr habe mit diesem Problem nicht zutun.

"Khor Abdullah-Fluss" ist ein strategisch-wichtiger Wasserweg am nordwestlichen Ende des Persischen Golfs, der vom Westen an die Insel "Bubian" in Kuwait, vom Osten an "Arwand.Kenar" im Iran, vom Norden an die Häfen "Fao" und "Um al-Qasr" im Iran grenzt.