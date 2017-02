60 Zivilisten - Opfer türkischer Angriffe in Syrien

London (Press TV/ParsToday) - Nach Angaben der sogenannten syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sind in den letzten Tagen mindestens 60 Zivilisten bei Luft- und Artillerieangriffen der türkischen Armee in der syrischen Stadt al-Bab getötet worden.

Diese Gruppe berichtete am Montag, dass 13 Kinder bei den türkischen Angriffen auf diese Stadt, die 40 km nordöstlich von Aleppo liegt, getötet wurden. Dutzende weitere Menschen seien bei der Bombardierung verletzt worden.

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte fügte hinzu, dass die heftigen Kämpfe der türkischen Truppen und ihrer Verbündeten mit den IS-Terroristen andauerten.

Obwohl die türkische Armee und ihre Verbündeten eine Reihe von Gebieten westlich der Stadt al-Bab kontrollierten, stünden noch wichtige Bereiche der Stadt weiterhin unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates (IS).

Ankara besteht auf weitere Militäroperationen auf syrischem Boden, obwohl Damaskus die militärische Intervention der Türkei in Syrien kritisiert und als Verstoß gegen die Souveränität Syriens bezeichnet.