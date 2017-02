Zunehmende Zerstörung von Palästinenserhäusern im Jahr 2016

Tel Aviv (IRNA/Reuters) - Die israelische Nichtregierungsorganisation (NGO) B'Tselem berichtet über eine Zunahme der Zerstörung von Palästinenserhäusern im Westjordanland und in Ost-Beitolmoghaddas (Ost-Jerusalem) durch das israelische Regime im Jahr 2016.

In dem am Dienstag erschienenen Bericht hieß es, dass in diesem Zeitraum 782 Palästinenser-Häuser zerstört wurden. Die Armee des israelischen Regimes habe im vergangenen Jahr 88 Wohnhäuser im Osten von Beitolmoghaddas und 48 im Westjordanland zerstört.

Dadurch wurden allein im Westjordanland 1134 Palästinenser, darunter 591 Kinder obdachlos, in Beitolmoghaddas seien es 295, darunter 160 Kinder gewesen.

Dem jüngsten von der Knesset beschlossenen Gesetz gegen die internationalen Resolutionen zufolge, werden die im Westjordanland und in Ost-Beitolmoghaddas auf palästinensischem Boden gebauten jüdischen Siedlungen nachträglich legalisiert.