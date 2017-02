UNO warnt vor Verschlechterung der humanitären Lage in West-Mossul

Mossul(IRNA/ParsToday)- Die Vereinten Nationen haben vor einer Verschlechterung der Situation der Bewohner der in dem von der IS-Terrormilz(Daesh) kontrollierten Westteil der nordirakischen Stadt Mossul gewarnt.

Dazu sagte die UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, Lise Grande, gegenüber Reportern in Bagdad: Wir sind über die rapide Zuspitzung der Lage in West-Mossul sehr besorgt.

Grande, die das zwischen Mossul und Erbil liegende Flüchtlingslager "Hassan Scham" besuchte, sagte dazu weiter: Den Bewohnern in West-Mossul geht es schlecht und die Hälfte der Geschäfte ist geschlossen; die irakische Armee hat Mossul fast vollständig umstellt. Der Ostteil von Mossul wurde im vergangenen Monat befreit. Im Westteil von Mossul, der etwas kleiner ist, beheimatet mehr Menschen.

Vor der Befreiungsoperation am 17. Oktober leben in Mossul etwa eine Million Menschen in Mossul, davon Dreiviertel im Westteil.

Laut UNO-Angaben haben etwa 200.000 Menschen seit Beginn der Befreiungsoperation ihre Häuser verlassen.