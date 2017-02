Iran und Oman wollen bei Herstellung von Sicherheit und Stabilität in der Nahostregion zusammenarbeiten

Maskat(ParsToday)- Präsident der Islamischen Republik Iran hat sich für die Zusammenarbeit mit allen Ländern der Region, insbesonder bei der Herstellug von Waffenruhe und Hilfe an die unterdrückten Menschen im Jemen ausgesprochen.

Bei einem Treffen mit dem omanischen König, Sultan Qabus, am Mittwoch(heute) in Maskat hob Präsident Rohani die Rolle Irans und Omans bei der Herstellung von Sicherheit in der Region hervor und sagte: Beide Länder sind die historischen Wächter der Straße von Hormus, als ein sicherer und freier Wasserweg für den internationalen Handel . Iran und Oman seien für die Sicherheit in und Weiterentwicklung der Region wirkungsvoll.

Rohani fügte hinzu: Für die Sicherheit in der Region gibt es keinen besseren Weg, als Länder der Region zusammenzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen.

Die Verbreitung von Iranophobie sei eine überregionale und durch die gemeinsamen Feinde des Islams und Araber in der Region skizzierten Verschwörung, sagte Irans Präsident. Er sagte dazu weiter, Teheran habe stets nach politischen Lösungswegen für Probleme und Streitigkeiten in der Region gerufen.

Sultan Qabus sagte bei diesem Treffen: Oman strebt Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Iran auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene an.

Laut dem omanischen Köndig dient die Festigung der Beziehungen zwischen Iran und den Ländern der Region der Sicherheit und Stabilität in der Region.

Präsident Rohani traf heute zu einem eintägigen Besuch im Sultanat Oman ein und wird heute noch nach Kuwait weiterreisen.