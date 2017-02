Russland unterstützt politische Lösung der Syrienkrise

Moskau (ParsToday) - Dem russischen Außenminister zufolge begrüßt dieses Land die politische Lösung der Syrienkrise.

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat am Dienstag in Moskau die Notwendigkeit der aktiven Teilnahme zur Lösung der Syrienkrise bei den Verhandlungen am 23. Februar 2017 in Genf hervorgehoben und gesagt, eine Verzögerung bei der Lösung der Syrienkrise ist Niemandes Gunsten.

Laut dem russischen Außenminister müssten der Westen und die USA ihre belastenden Strategien in der Region ändern.

Die Syrien-Verhandlungen in Astana wurden mit Initiative der Islamischen Republik Iran, und in Zusammenarbeit mit Russland und der Türkei abgehalten.