Saudischer Außenminister trifft den irakischen Premierminister

Bagdad (Press TV/ParsToday) - Der saudische Außenminister, Adel al-Dschubeir, ist am Samstag im Rahmen eines offiziellen Besuchs in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen.

Dem Pressebüro des irakischen Premierministers zufolge ist Adel al-Dschubeir mit Premierminister, Haider al-Abadi zu Gesprächen zusammengekommen.

Adel al-Dschubeir wird auf der Reise die jüngsten Beziehungen zwischen beiden Ländern sowie regionale und internationale Fragen, einschließlich des Kampfes gegen IS mit irakischen Verantwortlichen erörtern.

Dies ist der erste Besuch eines hochrangigen Ministers aus Saudi-Arabien im Irak nach der US-geführten Invasion gegen dieses Land und Sturz des ehemaligen irakischen Diktators, Saddam Hussein im Jahr 2003.

Saudi-Arabien hat vor weniger als zwei Jahren nach 25 Jahren seine Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad wieder eröffnet. Diesen Sommer hat das irakische Außenministerium offiziell Saudi-Arabien gefordert, den saudischen Botschafter in Bagdad, Samer Al-Sobhan, wegen Einmischung in innere irakische Angelegenheiten durch einen neuen Botschafter zu ersetzen.