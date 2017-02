Drei in Kuwait ansässige Türken bekommen in Kanada Asyl

Kuwait-Stadt (IRNA) - Die kanadische Regierung ist der Forderung einer Menschnrechtsorganisation nach Asyl für drei in Kuwait ansässige Türken nachgekommen.

Diese drei türkische Staatsbürger (Zwei Männer und eine Frau) dürfen bis zur Klärung ihres Status in Kuwait bleiben, teilte das kuwaitische Innenministerium am Sonntag mit.

Ihnen wird Aktivitäten gegen den türkischen Staat vorgeworfen. Die Regierung in Kuwait weigerte sich aber, den Namen der politischen Gruppe, in der die drei Türken Mitglied sind, preiszugeben.

In einem Schreiben an die kuwaitische Regierung forderte die Türkei die Auslieferung von drei Türken, so das Innenministerium.

Das sei in den letzten Wochen ein Streitthema zwischen den Außenministerien beider Länder gewesen.

Ihnen wird Verbindung zur oppositionellen Gülen-Bewegung vorgeworfen. Die Türken weigerten die Rückkehr in ihre Heimat und forderten Asyl in irgeneinem Land, das zu ihrer Aufnahme bereit ist. Daraufhin setzte sich eine Menschenrechtsorganisation bei der kanadischen Regierung für sie ein.