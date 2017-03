Präsident Rohani fordert Respekt vor territorialer Integrität der Länder

Islamabad (PressTV/ParsToday) - Irans Präsident, Hassan Rohani, hat sich bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen, Recep Tayyip Erdogan, für den Respekt vor territorialer Integrität der Länder in der Region ausgesprochen.

"Der Iran ist gegen die Verletzung der territorialen Integrität in der Region, insbesondere in Syrien und im Irak", sagte Rohani am Mittwochnachmittag beim Treffen mit Erdogan am Rande des ECO-Gipfeltreffens in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

Rohani bezeichnete die Intensivierung der freundlichen Beziehunhen zu den Nachbarländern als Grundlagen der Außenpolitik Irans und fügte hinzu: " Die Herstellung der Stabilität in der Region zählt zum Grundprinzip der Zsammenarbeit zwischen beiden Ländern. Politische Lösung der Probleme und Konflikte könne endlich zur Stabilität und Sicherheit der Region führen. "

"Allseitiger Ausbau der bilateralen Beziehungen ist im Interesse der Völker beider Länder sowie zugunsten von Stabilität und Frieden in der ganzen Region", fügte er hinzu.

"Die Investoren beider Länder können bei gemeinsamen Projekten gut zusammenarbeiten", so hieß es.

Irans Präsident traf gestern außerdem mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten, Nawaz Sharif, zusammen.