Ministerpräsidenten Iraks und Jordaniens erörtern Nahost-Fragen

Bagdad/Amman(IRIB/ParsToday)- Ministerpräsidenten des Iraks und Jordaniens, Haidar al-Abadi und Hani Al-Mulki, haben am Donnerstag bei einem Telefongespräch über verschiedene Themen der Nahostregion gesprochen.

Hauptthemen dieses Telefongespräches waren die jüngsten Erfolge der irakischen Streitkräfte gegen die IS-Terrormiliz, Stärkung der bilateralen Beziehungen sowie die bevorstehende Sitzung der Arabischen Liga(AL) in der jordanischen Hauptstadt.

Bei der AL-Sitzung in Amman am 29. März sollen vor allem Wege erörtert werden, wie die gegenwärtigen Konflikte in der Region gelöst werden können. Al-Abadi, dessen Land sich derzeit im Krieg mit der IS-Terrormiliz befindet, bemüht sich um eine Verbesserung der Beziehungen zu allen Ländern der Welt, insbesondere zu den Ländern in der Nahostregion.