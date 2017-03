Syrien: Ein israelischer Kampfjet abgeschossen

Damaskus (Press-TV) - Die syrische Armee teilt mit, ein israelisches Kampfflugzeug heute Morgen abgeschossen zu haben.

Laut einem Bericht der staatlischen syrischen Nachrichtenagentur Sana hat das Oberkommando der syrischen Streitkräfte bekannt gegeben, dass heute Morgen vier israelische Kampfflugzeuge die Lufthoheit des Landes verletzt und ein militärisches Ziel nahe der Stadt Palmyra in der östlichen Umgebung von Homs angegriffen hätten. Diesem Bericht zufolge haben syrische Luftabwehrraketen auf die Kampfjets abgefeuert, wobei ein Kampfjet beschädigt und ein weiterer abgeschossen. Ein Sprecher der israelischen Armee, Muti Almuz, hat heute zugegeben, dass es Syrien zum ersten Mal seit sechs Jahren gelungen sei, israelische Kampfflugzeuge durch Abwehrraketen zurückzutreiben. Die israelische Armee hat dem Abschuss des Flugzeugs widersprochen. Die Kampfjets und ihre Piloten seien bei dem Einsatz unversehrt geblieben, heißt es in Israel. Die israelische Armee hat behauptet, Ziel der heutigen Luftangriffe sei eine Waffenlieferung für die libanesische Hisbollah in Syrien gewesen.