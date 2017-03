Kuwait fordert arabische Staaten zu einer klaren Haltung gegenüber gegenüber Israel auf

Kuwait-Stadt (IRIB/ParsToday) - Der Präsident der Nationalversammlung von Kuwait (Majlis al-Umma) hat die feindliche Politik Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten verurteilt und die arabischen Staaten aufgerufen, eine klare einheitliche Position gegenüber dem israelischen Regime einzunehmen.

"Israel verstößt mit seinen feindlichen Maßnahmen in den besetzten Palästinensergebieten gegen das Völkerrecht. Die arabischen Länder müssen notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen", sagte Marzouq Al-Ghanim am Dienstag. Er warf Israel Kriegsverbrechen an Palästinensern vor und betonte, die Weltgemeinschaft müsse durch Druck verhindern, dass diese Verbrechen forgesetzt würden.

Als ein Mitglied des UN-Menschenrechtsrates hat Kuwait schriftlich den Rat aufgefordert die Verbrechen Israels zu untersuchen, unter anderem die israelischen Angriffe auf die palästinensischen Gebiete 2014 sowie den anhaltenden Siedlungsbau in den besetzten Gebieten.