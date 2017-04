Knesset-Innenausschuss stimmt für Abriss palästinensischer Häuser

Tel Aviv(IRNA/ParsToday)- Der Innenausschuss des israelischen Parlaments(Knesset) hat für den Abriss palästinensischer Wohnhäuser in den Siedlungen gestimmt.

Wie die palästinensische Nachrichtenagentur "Maa" heute berichtete, soll das Gesetz den juristischen Prozess für derartige Genehmigungen beschleunigen.

Die Gesetzesvorlage soll am Mittwoch dem Parlament vorgelegt werden und in sechs Monaten in Kraft treten. Das Gesetz umfasst palästinensische Wohnhäuser, die in den letzten zwei Jahren gebaut worden sind.

Neben der Beschleunigung des juristischen Wegs hinsichtlich des Abrisses palästinensischer Häuser sieht das Gesetz zudem hohe Geldstrafen sowie Beschlagnahme von Gegenständen vor, die u.a. beim Bau von Wohnhäusern verwendet wurden.