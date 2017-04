Ägypten verhängt dreimonatigen Ausnahmezustand

Kairo(ParsToday)- Einen Tag nach den Terroranschlägen auf zwei koptische Kichen hat das ägyptische Parlament heute einen zunächst auf drei Monate befristeten Ausnahmezustand verhängt.

Das Parlament kam damit einem Wunsch des Präsidenten, Abdel Fattah al-Sissi, der der Ausnahmezustand als Kosequenz aus den Anschlägen von Sonntag angekündigt hatte.

Die Maßnahme solle am heutigen Montag ab 13 Uhr gelten und drei Monate lang dauern, hieß es vom Kabinett.

Bei zwei Selbstmordattentaten wurden am Sonntagmorgen mindestens 44 Menschen getötet. Vor der Kathedrale in Alexandria sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft und tötete 17 Menschen. Wenige Stunden zuvor hatte ein Selbstmordattentäter in einer Kirche in Tanta mindestens 27 Menschen getötet. Der IS reklamierte die Taten für sich. Insgesamt wurden rund 120 Menschen verletzt.

Die Anschläge ereigneten sich kurz vor dem Ägypten-Besuch von Papst Franziskus, der für den 28. und 29. April geplant ist.

Schon in den vergangenen Jahren war nach Gewaltausbrüchen wiederholt der Ausnahmezustand in Ägypten oder Teilen des Landes ausgerufen worden.