Türkei: 150 Putschisten offiziell angeklagt

Ankara (IRNA/ParsToday) - Die Generalstaatsanwaltschaft in Ankara hat Klage gegen 150 Soldaten, die im Zusammenhang mit dem Putschversuch am 15. Juli 2016 in der Türkei stehen, erhoben.

Einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge drohe diesen Personen wegen Vestosses gegen die Verfassung und des Umsturzversuches jeweils drei Jahre bis lebenslange Haftstrafe.

Zudem hat die Generalstaatsanwaltschaft in Ankara gegen 33 Miltglieder der FETÖ-Organisation Klageschrift formuliert. Ihnen wird Verstoß gegen die Verfassung, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verfälschung von offiziellen Dokumenten vorgeworfen.

Seit dem Putschversuch im Sommer vergangenen Jahres herrscht Ausnahmezustand in der Türkei. Mehr als 113.000 Staatsbedienstete wurden entlassen.