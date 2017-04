Irak: Bislang 31 Massengräber mit mindestens 1.600 Jesiden-Leichen entdeckt

Sindschar (MehrNews/ParsToday) - In der irakischen Stadt Sindschar sind nach Angaben des Gouverneurs dieser Stadt bislang 31 Massengräber mit 1.646 Leichen der Jesiden-Volksgruppe entdeckt worden.

Mahamar Khalil sagte am Montag dazu, diese Jesiden seien von IS-Terroristen exekutiert worden. "In den Massengräber befinden sich Leichen von Jesiden, die im Zeitraum zwischen November 2015 und Januar 2016 getötet wurden", so Khalil. Er gehet davon aus, dass sich die Zahl der Massengräber in Sindschar bis zu 50 erhöht .