Ägypten: Attentäter des Anschlags auf Kirche identifiziert

Kairo (ParsToday/AFP) - Der Selbstmordattentäter, der sich am Sonntag in einer Kirche in Alexandria in die Luft gesprengt hat, ist nach Angaben der ägyptischen Behörden identifiziert.

"Es handele sich um den 1986 in Kena in der Provinz Sues geborenen "Mahmud Hassan Mubarak Abdullah", teilte der ägyptische Innenminster Hessameddin Kalifa am Mittwochabend in Kairo mit.

Er habe Verbindungen zu einem Terror-Netzwerk gehabt, das für den Anschlag auf eine Kirche im Dezember in Kairo verantwortlich sei.

Die ägyptischen Sicherheitskräfte war sehr darum bemüht, den/die Attentäter auf eine Kirche in Tanta identifizieren.

Am Sonntag waren bei drei Anschlägen auf zwei Kirchen in den ägyptischen Städten Tanta und Alexandria und nahe einer Polzeistation mindestens 46 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die IS-Terrormiliz bekannte sich zu der Tat.