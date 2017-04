Erdogan:10.000 Terroristen binnen 20 Monaten außer Gefecht gesetzt

Erzurum (IRNA/ParsToday) - 10.000 Terroristen sind nach Angaben des türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, in den letzten 20 Monaten während des Kampfs gegen den Terror außer Gefecht gesetzt worden.

"Wir werden nicht zulassen, dass jemand den Frieden und die nationale Einheit der Türkei stört", sagte Erdogan bei seiner Wahlkampfrede am Mittwoch in Erzurum.

"Denjenigen, die die Ruhe des Landes stören, der Einheit und Gemeinsamkeit dieses Landes schaden und versuchen, diese Nation zu spalten, erteilen wir eine historische Lektion,“ fügte er hinzu.

Erdogan bezeichnete den Tag des Referendums und die Veröffentlichung der Wahlergebnisse als Festtag für türkisches Volk und Trauertag für türkische Feinde und sagte, das Volk werde seinen Weg richtig wählen.

In sechs europäischen Ländern fand vor zwei Wochen die Stimmabgabe für Auslands-Türken über das Verfassungsreferendum statt. In der Türkei selbst beginnt das Referendum am 16. April.