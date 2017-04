13 Zivilisten bei US-Angriff im Irak getötet

Mossul(Presstv/ParsToday)- Bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Koalition auf den Westen der nordirakischen Stadt Mossul sind am Mittwoch (gestern)13 Zivilisten getötet und 17 weitere verletzt worden.

Ein irakischer Pilot, der anonym bleiben wollte, sagte dazu, bei dem Luftangriff seien auch einige Häuser nahe einem Wohngebiet im neu befreiten Stadtteil "al-Yarmuk" getroffen worden. Laut dem Bericht wurden zuvor drei Mitglieder einer irakischen Familie bei einem US-Luftangriff auf Mossul getötet.

Die USA begannen im September 2014 gemeinsam mit weiteren Staaten Angriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien. An den Luftangriffen beteiligten sich mehrere arabische Verbündete der Amerikaner: Bahrain, Jordanien, Saudi Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.