21 Tonnen UNO-Hilfsgüter in Syrien verteilt

Deir az-Zur(IRNA/ParsToday)- Russische Transportfluzeuge haben laut Medien rund 21 Tonnen Hilfsgüter der Vereinten Nationen unter den Bewohnern der ostsyrischen Stadt Deir az-Zur verteilt.

Einem Bericht des Nachrichtenportals "al-Youm al-Saba-a" zufolge teilte dazu das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung mit, in den vergangenen 24 Stunden seien UNO-Hilfsgüter unter 3350 Menschen in Deir az-Zur verteilt worden.

Das Zentrum teilte weiter mit, es habe auch Menschen in zwei weiteren syrischen Provinzen, nämlich as-Suwaida und Aleppo, Hilgsgüter zur Verfügung gestellt.