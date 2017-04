Kuwait: Verkauftsvertrag von Eurofighter-Kampfjets tritt in Kraft

Kuwait-Stadt (IRNA/ParsToday) - Der italienische Botschafter in Kuwait, Giuseppe Scognamiglio, hat am Freitag die Umsetzung des Vertrags über den Verkauf von Eurofighter Typhoon Kampfjets an Kuwait mitgeteilt.

Gleichzeitig mit der Umsetzung würden etwa 80 kuwaitische Piloten Spezialkurse in Italien erhalten, sagte Scognamiglio.

2016 unterzeichnete das italienische Unternehmen Finmeccanica, das an dem Vier-Nationen-Projekt Eurofighter beteiligt ist, einen Vertrag in Höhe von acht Milliarden Euro über die Lieferung von 28 modernen Kampfjets in der modernsten an Kuwait unterzeichnet.

Kuwait ist der achte Kunde des Eurofighter-Programms und das dritte Land in der Golf-Region.