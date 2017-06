Netanjahu wirft Iran Bau von Militärbasis in Syrien vor

Tel Aviv (Fars News/Xinhua)- Israels Ministerpräsident, Benjamin Netanjahu, hat dem Iran vorgeworfen, Militärstützpunkte in Syrien zu errichten und die libanesische Hisbollah aufzurüsten.

Netanjahu sagte am Sonntag bei der wöchentlichen Kabinettssitzung in Tel Aviv, er nehme die iranischen Aktivitäten hinsichtlich der Errichtung von Militärstützpunkten in Syrien und die Ausrüstung der libanesischen Hisbollah mit modernen Waffen genau unter die Lupe.

Zuvor berichtete die israelische Zeitung " Haaretz" , die israelischen Regierungsverantwortlichen hätten Iran über die diplomatischen Kanäle der europäischen Länder, die gute Beziehungen zum Iran unterhalten, vor dem Bau von Waffenfabriken für die Hisbollah im Libanon gewarnt.

Der Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, Hertzl Halevi, behauptete am Donnerstag letzter Woche, die Hisbollah habe ihre Rüstungsindustrie miit iranischem "Know How" in Betrieb genommen.