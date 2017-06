Syrische Armee warnt Israel

Damaskus (IRNA) - Der Generalstab der syrischen Streitkräfte hat vor Folgen weiterer Angriffe des israelischen Regimes auf dieses Land gewarnt.

Nach den jüngsten Erfolgen der Armee gegen die Stellungen der Terrormilizen griff die israelische Armee ein weiteres Mal eine Stellung der Militärkräfte an, um die Terrorgruppen zu unterstützen und ihren Kampfgeist zu erhöhen, teilte der Generalstab der syrischen Armee in einer am Sonntagabend verbreiteten Erklärung mit.

Die syrische Armee unterstrich zudem den Willen zur Vernichtung der Terrormilizen, die als Arm des israelischen Regimes in der Region gelten.

Zum zweiten Mal in Folge griff gestern die israelische Luftwaffe Ziele in Syrien an. Bereits am Samstag war ein Kampfflugzeug der israelischen Luftwaffe über Syrien im Einsatz. Dabei wurden zwei Panzer der syrischen Armee zerstört.