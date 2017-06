Außenminister Russlands und der USA sprechen über Syrien

Moskau /Washington (Mehr News) - Der russische Außenminister Sergei Lawrow und sein US-Amtskollege Rex Tillerson haben am Montag bei einem Telefongespräch die Lage in Syrien, vor allem die Waffenruhe in diesem Land, erörtert.

Demnach fand das Gespräch auf Initiative der US-amerikanischen Seite statt.

Lawrow forderte Washington bei diesem Telefonat auf, die provokativen Maßnahmen gegen die syrischen Regierungskräfte, die gegen die Terroristen kämpfen, zu unterlassen, teilte das russische Außenministerium in einer Erklärung mit.

Beide Außenminister besprachen außerdem die Verstärkung des Kampfes gegen die Terroristen und Bemühungen um die Verhinderung des Giftgaseinsatzes. Lawrow und Tillerson vereinbarten weitere Kontakte zum Ausbau der bilateraler Beziehungen.