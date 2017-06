Außenminister Katars in den USA

Washington (FarsNews/ParsToday/AFP) - Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al Thani hat heute in Washington mit seinem US-Amtskollegen über die Krise der Mitgliedsstaaten des Kooperationsrates des Persischen Golfes gesprochen.

Der Besuch des katarischen Außenministers findet vor dem Hintergrund wachsender Kritik im US-Außenministerium am Kurs Saudi-Arabiens, das die Front mehrerer Staaten gegen Katar anführt, statt. Vor seiner Reise in die USA hat Scheich Mohammad gesagt, dass er auf der Basis festgelegter Prinzipien in die Verhandlungen gehen werde.

Tillerson hatte eine diplomatische Lösung des Konflikts gefordert.

Doha hat vor Beginn von Verhandlungen für eine diplomatische Lösung der Krise die Bedingung gestellt, dass Saudi-Arabien, Bahrain und die VAE ihre Sanktionen gegen Katar aufheben.

Katars Außenminister ist am Montag in den USA eingetroffen.