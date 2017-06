Bahrain-Menschenrechtszentrum: 41 Verhaftungen in einer Woche

Manama (IRNA) - Das bahrainische Menschenrechtszentrum hat von der Verhaftung von 41 Personen, darunter 6 Frauen und 4 Kinder, durch Sicherheitskräfte des bahrainischen Regimes in der letzten Woche berichtet.

Im Bericht dieses Zentrums heißt es heute (Dienstag), dass von 59 friedlichen Demonstrationen in 25 Gebieten Bahrains in der letzten Woche, 20 unterdrückt wurden.

Weiter hieß es, dass am 22. Juni Abdulhadi al-Khawaja, der Vorsitzende des Menschenrechtszentrums sein 6. Jahr in Gefangenschaft begonnen habe. Er wurde inhaftiert, weil er die Volksbewegung in Bahrain unterstützt. Inzwischen jährt sich auch die Blockade des Gebietes von al-Diraz, wo sich der Wohnsitz des schiitischen geistlichen Führers Ayatollah Scheich Isa Qassim befindet.

Außerdem heißt es in diesem Bericht, dass die Sicherheitskräfte des bahrainischen Regimes am Montag 11 bahrainische Bürger bei Angriffen auf ihre Häuser in al-Dair auf der Insel al-Muharraq festnahmen und ins Gefängnis brachten.

Bahrain ist seit 2011 Zeuge von Unruhen und die bahrainische Volksbewegung kritisiert die Politik des Al-Khalifa-Regimes.