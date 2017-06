Lawrow: Iran, Russland und die Türkei setzten Zusammenarbeit zur Entspannung in Syrien fort

Moskau (ParsToday) - Der russische Außenminister berichtete von der Fortsetzung der Zusammenarbeit seines Landes mit Iran und der Türkei bezüglich eines Übereinkommens zur Schaffung von Deeskalationszonen in Syrien.

Das russische Außenministerium berichtete am heutigen Dienstag, dass Sergei Lawrow intensivere Prüfungen der technischen und militärischen Einzelheiten für die Schaffung von Deeskalationszonen in Syrien für notwendig halte und die nächste Verhandlungsrunde Anfang Juli in Astana dafür vorgesehen sei.

Auch Staffan de Mistura, der UN-Sondergesande für Syrien, nehme an dieser Verhandlungsrunde in Astana teil.

Seit letzten Winter gab es bisher 4 Verhandlungsrunden in der kasachischen Hauptstadt Astana mit Delegationen der syrischen Regierung, bewaffneten Oppositionsgruppen die einen umfassenden Waffenstillstand akzeptieren, sowie den Ländern Iran, Russland und Türkei, als Garanten des Friedens.

Beim letzten Treffen in Astana wurde eine Übereinkunft für die Schaffung von vier Deeskalationszonen in den syrischen Provinzen Idlib, Homs, Daraa und al-Quneitra unterzeichnet.