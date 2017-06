Hamas: Israel muss Konsequenzen seiner gefährlichen Spiele und seiner Torheit tragen

Gaza (al-Ahed News/MehrNews) - Der Hamas-Sprecher Fauzi Barhum hat heute in Reaktion auf die Bombardierung des Gazastreifens durch die Kampfjets es israelischen Regimes gesagt: "Israel hat ein gefährliches Spiel begonnen und wir warnen Israel vor den Folgen seiner Dummheit."

Er fügte diesbezüglich hinzu, dass Tel Aviv die Folgen seines Vorgehens gegen die Bewohner des Gazastreifens tragen müsse.

Außerdem sagte er, dass Israel behauptet, dass der Raketenabschusses in Richtung auf die besetzten Gebiete durch den IS erfolgte, um seine Angriffe auf Gaza auszuweiten, da Israel behauptet in Gaza gebe es IS-Terroristen.

Anmerkenswert ist, dass die Kampfjets des israelischen Regimes am frühen Dienstagmorgen mehrere Gebiete im Gazastreifen unter Beschuss genommen haben.

Die angeblich auf die besetzten Gebiete abgefeuerten Raketen sind in unbewohntem Gebiet im Süden der besetzten Gebiete eingeschlagen und haben keinerlei Opfer hinterlassen und keine Schäden angerichtet.