Katar: Forderungen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten müssen realistisch sein

Teheran/Doha (IRNA) - Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al Thani sagte, dass die Forderungen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten realistisch und durchführbar sein müssten, sonst seien sie inakzeptabel.

Einem Bericht von al-Jazeera zufolge hat der katarische Außenminister am Dienstagabend nach seiner Zusammenkunft mit US-Außenminister Rex Tillerson in Washington gesagt, dass das was Saudi-Arabien und die anderen Länder behaupten, lediglich haltlose Beschuldigungen seien.

Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Jubeir hatte zuvor auf seiner Twitter-Seite geschrieben, dass die Liste der Forderungen an Katar nicht verhandelbar sei.

US-Außenminister Rex Tillerson hat bei seinem Treffen mit dem katarischen Außenminister die Lösung der Krise um Katar auf der Basis von Gesprächen gefordert und die Durchführung der Forderungen Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten als sehr schwierig für Doha bezeichnet.

Während einige Punkte für Katar sehr schwer zu erfüllen sein würden, "gibt es bedeutende Gebiete, die eine Grundlage für andauernden Dialog bieten, der zu einer Lösung führt", erklärte US-Außenminister Rex Tillerson.

Geplant sind weitere Treffen zwischen Verantwortungsträgern des Weißen Hauses und katarischen Verantwortlichen mit Beteiligung Kuwaits, um die Katar-Krise zu lösen.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Sie beschuldigen Katar, Terrororganisationen zu unterstützen. Unter anderem fordern die vier Staaten von Katar, binnen zehn Tagen seine Beziehungen zum Iran einzuschränken, die türkischen Soldaten aus dem Land zu werfen und den Sender Al-Dschasira zu schließen.