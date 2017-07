Libanesische Armee nimmt Hunderte Terroristen fest

Beirut (IribNews/ParsToday) - Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben 350 mutmaßliche Extremisten wegen Beteiligung an Terroranschlägen festgenommen.

Einem Bericht des Nachrichtensenders "Al-Alam" zufolge sprengten sich fünf Terroristen während der Razzien der libanesischen Armee in zwei Flüchtlingslagern an der Grenze zu Syrien in die Luft. Die Sicherheitskräfte waren am frühen Morgen dabei, diese syrischen Flüchtlingscamps in der Stadt Arsal zu durchsuchen, wo sich Extremisten immer wieder versteckten. Die Suche nach Waffen und Sprengstoff würden laut Armee-Angaben fortgesetzt.

Arsal liegt im Nordosten des Libanons nahe der syrischen Grenze. Daher werden einige der Flüchtlingslager in dieser Grenzregion von Terroristen als Versteck genutzt.