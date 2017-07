UN-Generalsekretär fordert das Ende der Besetzung Palästinas

New York (IRNA/TRT) -Der israelisch-palästinensische Konflikt kann nach Ansicht des UN-Generalsekretärs, António Guterres, nur gelöst werden , wenn Israel die 50-jährige Besetzung palästinensischer Gebiete beendet.

In einer am Freitag an die Sitzung des "Ausschusses zur Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes" anlässlich der 50-jährigen Besetzung palästinensischer Gebiete gerichtete Botschaft unterstrich Guterres, die Besetzung der palästinensischen Gebiete habe schwerwiegende Spuren bei den Palästinensern hinterlassen.

Darin hieß es dazu weiter, die Besatzung habe in den vergangenen 50 Jahren Gewalt und Racheakt ausgelöst und den unterdrückten Palästinensern die bittere Botschaft vermittelt, dass ihr Traum, also ein unabhängiger Palästinenserstaat niemals in Erfüllung gehe.

Bei den Israelis seien wiederum die Gefühle hoch gekommen, dass sie niemals in Sicherheit leben könnten.

Die Gewährleistung eines nachhaltigen Friedens in der Region, die Gründung eines palästinensischen Staates sowie die von Israel ersehnte Sicherheit können nur durch die Beendigung der Besetzung der palästinensischen Gebiete erreicht werden, betonte der UN-Generalsekretär.