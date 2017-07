IS-Verbrechen im Irak: 200 Enthauptungen in Tal Afar

Tal Afar (ParsToday/IRNA) - Die grausamen IS-Terroristen haben 200 irakische Zivilisten, die aus Tal Afar (westlich von Mossul) fliehen wollten, hingerichtet.

Der turkmenische Abgeordnete des regionalen Kurdenparlamentes im Irak, Aiden Maruf, hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die hingerichteten Personen in der vergangenen Woche versucht hatten aus Tal Afar zu fliehen, und der IS sie festgenommen und nach einer Woche der physischen und psychischen Folter hingerichtet habe.

Dieser Abgeordnete fügte hinzu, dass der IS, der alleine Tal Afar und al-Hawidscha kontrolliere, alle Fluchtwege aus diesen beiden Städten gesperrt habe, und die Menschen in diesen Städten als menschliche Schutzschilde benutze.

Die grausamen IS-Terroristen haben am Dienstag außerdem 12 Zivilisten, die aus al-Hawidscha fliehen wollten, bei lebendigem Leibe verbrannt.

Seit 2014 hat der IS im Irak große Gebiete besetzt und viele grausame Verbrechen begangen.