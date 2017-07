UNESCO: Israel hat keinen Besitzanspruch in Beitolmoghaddas

Paris (ParsToday) - Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur - UNESCO - hat am Dienstagabend in einer Resolution hervorgehoben, dass Israel in Beitolmoghaddas (Jerusalem/al-Quds) - keinerlei Besitzanspruch habe, und dessen Grabungsarbeiten im besetzten al-Quds verurteilt.

Die UNESCO hatte schon am 2. Mai eine Resolution verabschiedet, in der das israelische Regime wegen der Verletzung der internationalen Normen in Beitolmoghaddas (Jerusalem) und im Gazastreifen verurteilt wird.

In der Resolution wird Israel als Besatzungsmacht bezeichnet und aufgerufen, das permanente Bohren und Graben von Tunneln sowie andere Projekte im Osten von Beitolmoghaddas (Ost-Jerusalem), zu stoppen.

Im vergangenen Jahr hat die UNESCO schon die jüdischen Ansprüche auf die Heiligtümer in Beitolmoghaddas in Frage gestellt und dadurch den Zorn der Israelis auf sich gezogen.

Das israelische Regime hat auf die UNESCO-Resolutionen hin die Zusammenarbeit mit dieser Organisation ausgesetzt.

al-Quds (Beitolmoghaddas oder Jerusalem) steht seit 1967 unter israelischer Besatzung.