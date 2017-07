Russland will Militärpolizei in Deeskalationszonen in Syrien stationieren

Astana (MehrNews) - Russland will Militärpolizei in den vereinbarten Deeskalationszonen in Syrien stationieren.

Dies teilte der Syrien-Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Leiter der russischen Delegation bei den Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana, Alexander Lawrentjew, am Dienstag mit. "Noch ist es schwierig über die Anwesenheit russischer Beobachter und Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums zu sprechen", sagte Lawrentjew . "Der Prozess der Einrichtung von Sicherheitszonen in Syrien werde zwei bis drei Wochen nach der Unterzeichnung der jeweiligen Dokumente beginnen", fügte er hinzu.

Bisher sei die Einrichtung der Kommunikationslinien in zwei von vier Schutzzonen vereinbart worden.

Die 5. Runde der Syrien-Verhandlungen hat am Dienstag in der kasachischen Hauptstadt Astana begonnen.