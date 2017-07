Palästina begrüßt UNESCO-Resolution gegen Israel

Ramallah (IRINN) - Der palästinensische Regierungssprecher hat die neue Resolution der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) gegen den Besitzanspruch des israelischen Regimes in al-Quds (Jerusalem) begrüßt.

Trotz der israelischen Besatzung in al-Quds und der Versuche um die Zerstörung der vorhandenen Denkmäler in dieser Stadt, die seit mehr als einem halben Jahrhundert begann, scheiterten Führer dieses Regimes aber immer wieder daran, betonte Youssef al-Mahmoud am Mittwochabend in einer Erklärung. Er forderte zudem die Weltöffentlichkeit auf, sich dafür einzusetzen, dass die israelische Gewalt gegen die Palästinenser beendet wird.

Die UNESCO hob am Dienstagabend in einer Resolution hervor, dass Israel in Beitolmoghaddas (Jerusalem/al-Quds) - keinerlei Besitzanspruch habe, und dessen Grabungsarbeiteten im besetzten al-Quds verurteilt werden.