23 syrische Zivilisten bei US-Luftangriffen in Rakka getötet

Rakka (IRNA/ParsToday) - Bei Luftangriffen der von den USA angeführten Militärallianz in Syrien sind mehr als 23 Zivilisten in der nordsyrischen Stadt Rakka getötet worden.

Das gab die libanesische Tageszeitung "Al-Ahed News" am Sonntagabend auf ihrer Webseite bekannt und fügte hinzu, innerhalb der letzten 48 Stunden seien bei Luftangriffen in Rakka 46 weitere Zivilisten verletzt worden.

In einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Bericht teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, seit Beginn der Offensive der Kurdenkämpfer seien mindestens 224 syrische Zivilisten bei Angriffen der US-geführten Anti-IS-Koalition in Rakka ums Leben gekommen.

Rakka war 2014 von der IS-Terrormiliz eingenommen und zur Hauptstadt ihres sogenannten "Kalifats" erklärt worden. Syrische und kurdische Kämpfer bemühen sich, die Stadt zurückzuerobern.