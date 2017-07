Weltbank: Syrienkrise verursachte 226 Milliarden Dollar Wirtschaftsschäden im Land

Washington (ParsToday) - Nach Angaben der Weltbank hat der sechsjährige Krieg in Syrien neben den Schäden an der Infrastruktur auch Schäden im Wert von 226 Milliarden Dollar für die Wirtschaft dieses Landes verursacht.

"Der Krieg in Syrien zerreißt die soziale und wirtschaftliche Struktur des Landes", hob Hafez Ghanem, Vizepräsident der Weltbank, und zuständig für die Regionen Naher Osten und Nordafrika in einer am Montag veröffentlichten Erklärung hervor.

Dem Bericht der Weltbank zufolge gingen in Syrien zwischen 2010 und 2015 schätzungsweise jedes Jahr 538.000 Arbeitsplätze verloren. 9 Millionen Menschen und damit mehr als drei Viertel der Syrer im arbeitsfähigen Alter haben demnach weder einen Job noch absolvieren sie derzeit eine Schul- oder Berufsausbildung.

Mehr als ein Viertel der Häuser in Syrien seien zerstört worden und etwa die Hälfte der Bildungseinrichtungen sowie der medizinischen Infrastruktur. Laut den Schätzungen der Weltbank starben im Krieg in Syrien mehr Menschen aufgrund der mangelhaften Gesundheitsversorgung als durch direkte Kampfhandlungen.

Sollte der Konflikt noch in diesem Jahr beendet werden, könnte die Wirtschaftsleistung in Syrien nach Einschätzung der Weltbank binnen vier Jahren 41 Prozent des Vorkriegsniveaus erreichen.