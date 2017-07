IS-Terrormiliz kontrolliert nur noch wenige Regionen im Irak

Bagdad (IRIB News) - Die IS-Terrormiliz (Daesh) kontrolliert nach der Rückeroberung ihrer ehemaligen Hochburg Mossul nur noch einige wenige Gebiete im Irak.

Einem Bericht des Nachrichten-Fernsehsenders "RT Arabic" zufolge würden sich IS-Terroristen nochin den Provinzen Nineveh, Kirkuk, al-Anbar und Salahuddin aufhalten. Wie ein Reporter von RT Arabic, Mohammed Abu Hamdiyah, am Donnerstag berichtete, sei die nordirakische Stadt Mossul, nach acht monatelangen Gefechten durch irakische Armeekräfte befreit worden, aber die IS-Terrorgruppe würde sich weiterhin in einigen Regionen Iraks befinden. Tal Afar, die nur 70 Kilometer westlich von Mossul in der Provinz Nineveh liegt, ist eines dieser Gebiete. Die Stadt hat eine strategische Bedeutung, weil sie unweit der Grenze zu Syrien und der Türkei liegt. Daher hat der Beginn von Bodenoffensiven in dieser Region Priorität. Irakische Armeekräfte hatten angekündigt, nach der Befreiung Mossuls, Operationen in Tal Afar zu starten.