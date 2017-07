Ägypten führt Visumpflicht für Bürger aus Katar ein

Kairo (IRNA) - Ab kommendem Donnerstag müssen alle katarische Staatsangehöriger für die Reise nach Ägypten Visum beantragen.

Das verlautete am Montag aus Sicherheitskreisen im Kairoer Flughafen. Die Anordnung zur Umsetzung der neuen Regelung sei der Passbehörde dem Flughafen Kairo und den ägyptischen Häfen weitergeleitet worden, teilte ein Informant mit. Er fügte hinzu: "Die Visa werden von den ägyptischen Botschaften in den Ausgangsländern ausgestellt und diese Anordnung betrifft auch Sonder- und Diplomatenpässe". Ausgeschlossen von der neuen Regelung seien Frauen und Männer, die ägyptische Ehepartner haben, sowie ihre Kinder und katarische Studenten, die an den n ägyptische Staatsuniversitäten studieren.

Bevor Saudi-Arabien gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten ihre Beziehungen zum Katar abbrachen und die Verkehrswege über ihr Territorium blockierten, konnten Bürger aus Katar ohne Visum nach Ägypten reisen.