Ausnahmezustand in der Türkei zum fünften Mal verlängert

Ankara (IRNA) - Der Nationale Sicherheitsrat der Türkei hat am Sonntag den Ausnahmezustand im Land, der am 19. Juli ausläuft, zum fünften Mal verlängert.

Nach Billigung der Vorlage im Nationalen Sicherheitsrat, wird sie vom türkischen Premierminister, Binali Yildirim, dem Parlament zur endgültigen Zustimmung vorgelegt.

Seit dem Putschversuch am 15. Juli 2016 in der Türkei ist der Ausnahmezustand vier Mal hintereinander jeweils für drei Monate verlängert worden. Mit der Ausweitung der Machtbefugnisse des türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, erfolgten "Säuberungen" in Behörden, in der Justiz, der Polizei und im Militär.

Erdoğan hatte bereits vor Wochen eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustandes angekündigt.