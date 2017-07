Fortsetzung der Gaza-Blockade - Palästinensischer Säugling verstorben

Gaza-Stadt (ParsToday) - Ein 6 Tage alter palästinensischer Säugling ist aufgrund der Verhinderung einer Überführung in ein Krankenhaus im Ausland gestorben.

Der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums Ashraf al-Kedra teilte laut dem Palästinensischen Informationszentrum mit, dass die Familie von Ali Fadi Ahmad, -besagtem Säugling - schon am Tag seiner Geburt Antrag auf Ausreise in die Besetzten Palästinensischen Gebiete zur Behandlung des Kindes gestellt hätten, aber das israelische Regieme diese nicht genehmigte und daraufhin der Säugling am 6. Tag starb.

Er fügte hinzu, dass 3 bis 4 Tausend Kranke in Gaza, wie z.B. Kinder, mit dem Tode ringen, und seit Beginn des Jahres 2017 bisher 9 kranke Palästinenser, darunter 3 Kinder, wegen des Ausreiseverbots verstorben sind.

Die Hamas haben Mahmud Abbas, den Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde und das israelische Regime beschuldigt, mit der Verweigerung von Ausreisegenehmigungen die Hamas unter Druck setzen zu wollen.