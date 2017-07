Damaskus: Neue europäische Sanktionen sind Unterstützung der Terroristen

Damaskus (ParsToday) - Das syrische Außenministerium hat die neuen europäischen Sanktionen gegen Syrien als im Einklang mit der Unterstützung des Westens für die Terroristen bezeichnet.

In der Erklärung des syrischen Außenministeriums von Dienstagabend wird betont, dass Damaskus keinerlei Chemiewaffen besitze und niemals solche Waffen eingesetzt habe. Die europäischen Sanktionen, die vor Bekanntgabe der Untersuchungen über den Giftgaseinsatz von Chan Scheichun verhängt worden seien, zeigten, dass die europäischen Verantwortlichen auf der Unterstützung der Verbrechen terroristischer Gruppen in Syrien bestehen und die Weltöffentlichkeit in die Irre führen wollen.

Bei dem suspekten Giftgasangriff am 4. April im Gebiet von Chan Scheichun im Süden Idlibs, wurden mehr als 100 Menschen getötet und etwa 400 weitere verletzt. Der Westen beschuldigt die syrische Regierung dieses Verbrechens, aber diese weist die Beschuldigungen stetig zurück.

Der Europarat hat am Montag 16 syrische Verantwortungsträger und Wissenschaftler der Beteiligung bei der Entwicklung und dem Einsatz von Chemiewaffen beschuldigt und auf seine Sanktionsliste gesetzt.