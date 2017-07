Israel baut mehr als 900 neue Wohnungen in al-Quds

al-Quds (IRNA) - Ein lokales Komitee für Wohnungsbau im besetzten al-Quds hat am Dienstag die Baugenehmigung für mehr als 900 neue Wohnungen in israelischen Siedlungen in der Nachbarschaft von al-Quds (Jerusalem) verabschiedet.

Wie die palästinensische Nachrichtenplattform 'Maan' berichtete, hat die genannte Behörde des israelischen Regimes 355 neue Wohnungen in der Siedlung Gilo (im Süden von al-Quds), 250 Wohnungen in Ramot (im Norden von al-Quds), 220 Wohnungen in der Siedlung "Nabi Yaqub" sowie 116 Wohnungen in Besgat Zaeef genehmigt.

Sehr viele Länder dieser Welt sowie die UNO haben die Fortsetzung des israelischen Siedlungsbaus in den besetzten Palästinensergebieten als illegal und als ein ernsthaftes Hindernis für den Friedensprozess im Nahen Osten bezeichnet.

Der UN-Sicherheitsrat hat zuvor schon eine Resolution verabschiedet, in der die Beendigung des israelischen Siedlungsbaus in den besetzten Palästinensergebieten gefordert wird.