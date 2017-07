Irans Vizeaußenminister und syrischer Ministerpräsident erörtern regionale Fragen

Damaskus (ParsToday) - Der iranische Vizeaußenminister für den arabischen und afrikanischen Raum Hossein Jaberi Ansari hat am Mittwochnachmittag bei einem Treffen mit dem syrischen Ministerpräsidenten Emad Khamis über die jüngsten Entwicklungen in der Region und in Syrien sowie über beidseitig interessierende Themen gesprochen.

Gestern traf Jaberi Ansari außerdem den syrischen Außenminister Walid al-Muallim und Vizeaußenminister Faisal Mekdad. Sie führten Gespräche über aktuelle Entwicklungen in der Region und die zukünftigen Pläne Irans und Syriens im Kampf gegen den Terrorismus.

Irans Vizeaußenminister Jaberi Ansari traf am Dienstagabend zu Gesprächen mit den syrischen Regierungsverantwortlichen sowie zur Teilnahme an der 5. Sitzung der iranisch-syrischen politischen Kommission in Damaskus ein.