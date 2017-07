Geheimes Treffen zwischen Außenminister der Arabischen Emirate und israelischem Ministerpräsidenten über Iran

Tel Aviv (IRNA) - Die israelische Zeitung Haaretz hat die Meldung veröffentlicht, dass der Außenminister der Arabischen Emirate Scheich Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ein geheimes Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu über Iran hatte.

Das Treffen hatte Haaretz zufolge am 28, September 2012 im Aufenthaltsort Netanjahus in New York stattgefunden. Haaretz beruft sich dabei auf zwei westliche Diplomaten, deren Namen nicht genannt wurden. Laut dieser Meldung hatten sich die beiden Seiten bei diesem Gespräch auf viele Themen, darunter das Atomprogramm Irans geeinigt. Zudem sollte Bin Zayed den von der Arbaischen Liga vorgeschlagenen Friedensplan zwischen Israel und Palästinensern unterstützt und gesagt haben, dass die freundschaftlichen Beziehungen seines Staats zu Israel vom Fortschritt des Friedensprozesses abhängen würden.