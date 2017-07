Neue Sanktionsliste für Katar

Riad (IRINN/ParsToday) - Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben am heutigen Dienstagmorgen eine neue Liste mit Personen und Institutionen, unter der Beschuldigung der Verbindung zu terroristischen Gruppen die von Katar unterstützt werden, herausgegeben.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain behaupten in ihrer Erklärung, dass die sanktionierten Institutionen und Personen direkt und indirekt mit Katar Beziehungen hatten und setzten 9 Institutionen und 9 Personen auf ihre Terroristenliste.

Auf der neuen Liste werden 4 Staatsbürger von Katar, davon 2 Beamte der katarischen Regierung, beschuldigt, die Terrorgruppe Jabhat Fatah al-Sham (ehemalige al-Nusra-Front) zu unterstützen. Desweiteren werden 3 Yemeniten, 2 Libyer und 6 libysche Institutionen der finanziellen Unterstützung durch Katar beschuldigt.

In der Erklärung der vier arabischen Länder heißt es weiter, dass die Aktivitäten extremistischer Gruppen in Doha zugenommen haben.

In der Sanktionsliste von Saudi-Arabien, VAE, Ägypten und Bahrain vom 9. Juni sind 59 Personen und 12 Institutionen und Organisationen der terroristischen AKtivitäten beschuldigt worden. Die 4 besagten Länder haben am 22. Juni außerdem 13 Bedingungen an Katar gestellt für die Normalisierung der Beziehungen, u.a. die Schließung des türkischen Militärstützpunktes in Katar, den Abbruch der Beziehungen zu Iran und zu den Muslimbrüdern, und die Schließung des Senders al-Jazeera. Katar hat diese Forderungen bisher abgelehnt.