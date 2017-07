Saudischer Kronprinz mit Erledigung der Staatsangelegenheiten beauftragt

Riad (ParsToday) - Der saudische Königshof hat den neuen Kronprinzen und Königssohn Mohammad bin Salman per Erlass aufgefordert, während der Auslandsreise seines Vaters die Staatsangelegenheiten in die Hand zu nehmen.

Laut dem Fernsehsender al-Alam gab der saudische Königshof am Montag bekannt, dass König Salman bin Abd al-Aziz eine Urlaubsreise im Ausland plane.

Aktivisten zufolge ist König Salman krank. Andere gehen davon aus, dass der König die Vorbereitungen für die Machtübergabe an seinen Sohn treffe.

Die in London erscheinende Zeitung 'al Rai al-Youm' schrieb unter Berufung auf Quellen im saudischen Königspalast, dass der König wahrscheinlich in den kommenden fünf Monaten die Macht an seinen Sohn Mohammad bin Salman abtreten wolle.