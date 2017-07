Russland: 20 000 Quadratkilometer syrischen Bodens von Terroristen befreit

Moskau (IRNA) - Generalleutnant Sergej Rudskoi, der Chef der operativen Hauptabteilung im russischen Generalstab, gab bekannt, dass die militärische Zusammenarbeit mit der syrischen Armee in den vergangenen zwei Monaten zur Befreiung von 20 000 Quadratkilometern syrischen Bodens führte.

Der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums hat am Dienstag unter Berufung auf einen militärischen Rangträger geschrieben: „In den vergangenen zwei Monaten haben die russischen Flugzeuge mit 2010 offiziellen Kampfflügen 5850 terroristische Ziele bombardiert.“

„Kommandozentralen, Stützpunkte, Waffenlager und Logistikzentren der Terroristen gehören zu den Zielen der russischen Bomber,“ so Rudskoi.

Er sprach ferner über die Erweiterung des Waffenstillstandes in Syrien: „Seit Anfang Juni haben 508 Städte und Orte das entsprechende Übereinkommen unterzeichnet. Somit ist die Zahl der Gebiete, die diesem Waffenstillstand beigetreten sind auf 2043 Regionen gestiegen, was weiterhin im Rahmen der Friedensverhandlungen mit verschiedenen Gruppen in Syrien verfolgt wird.“

Russland hat seit Ende September 2015 auf Antrag der syrischen Regierung, seine Bomber, Kampfhubschrauber und Aufklärungssysteme auf dem Militärflugplatz Hmeimim stationiert und nimmt Stützpunkte terroristischer Gruppen, wie des IS und der al-Nusra Front unter Beschuss.