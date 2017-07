Tausende Jordanier fordern Ausweisung israelischen Botschafters

Teheran (IRNA/Anadolu Agency) - Tausende Jordanier haben am heutigen Dienstag die Schließung der Botschaft des israelischen Regimes und die Ausweisung des israelischen Botschafters gefordert.

Tausende Jordanier haben heute während der Beisetzung der Jordanier, die von einem israelischen Wachmann bei einem Vorfall an der Botschaft des israelischen Regimes erschossen wurden, die Schließung dieser Botschaft gefordert.

Die Teilnehmer trugen palästinensische und jordanische Fahnen und skandierten Parolen gegen das israelische Regime und für die Unterstützung der al-Aqsa-Moschee.

Am Sonntag kam es an einem Gebäude der israelischen Botschaft in Amman zu einer Auseinandersetzung zwischen dem israelischen Wachmann und zwei Jordaniern, bei der der Wachmann die beiden Jordanier mit Schüssen tödlich verletzte.

Der Sprecher des Ministerpräsidenten des israelischen Regimes sprach anschließend von der Rückkehr der Botschaftsangestellten in die besetzten Gebiete.

Inzwischen ist der Wachmann, der zwei Jordanier getötet hat, entgegen den Forderungen der Jordanier und des jordanischen Parlamentes, in die besetzten Gebiete zurückgekehrt. Jordanische Verantwortliche sagten, dass dieser nicht berechtigt sei, Jordanien zu verlassen.